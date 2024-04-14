Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 16 Nisan 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
26/
19
Yarın
29/
19
Salı
27/
17
Çarşamba
24/
16
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