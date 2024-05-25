Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°. Yarın için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 28 Mayıs 2024 Salı Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
26/
20
Yarın
26/
20
Salı
28/
20
Çarşamba
25/
19
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