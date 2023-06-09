AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final oturumları devam ediyor

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) final sınavlarının ilk oturumları tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç tarihine odaklandı. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final oturumları devam ediyor

(Açıköğretim Fakültesi) final sınavları devam ediyor. Bahar dönemi final sınavlarının ilk oturumları 3-4-Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Oturumların devamı ise 10-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Final sınavları devam ederken sonuç heyecanı da başladı. 

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final oturumları devam ediyor - 1

AÖF NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor. AÖF sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanması ardından sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final oturumları devam ediyor - 2

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir

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