AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final oturumları devam ediyor

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) final sınavları devam ediyor. Bahar dönemi final sınavlarının ilk oturumları 3-4-Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Oturumların devamı ise 10-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Final sınavları devam ederken sonuç heyecanı da başladı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor. AÖF sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanması ardından sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor. SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR? Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir