Apartman görevlisi saldırdı: Sesini duyurmak için pankart astı

Olay, 17 Mart'ta saat 21.00 sıralarında Bornova ilçesi Erzene Mahallesi 116/7 Sokak'taki 34 dairenin bulunduğu 8 katlı bir apartmanın sığınağında meydana geldi.

İddiaya göre; 19 yıldır aynı binada oturan emekli Aysun Bodur, apartman toplantısında, bina masraflarında ekonomi yapılması için öneride bulundu. Bodur, apartman görevlisi Maşallah Baltacı'nın bir süre önce emekli olduğunu, bu nedenle yarı zamanlı çalıştırılabileceğini ve buna göre prim ödenebileceğini gündeme getirdi.

Bunun üzerine Baltacı iddiaya göre; Bodur'a hakarette bulunup, küfrederek demir sandalye ile saldırdı. Bodur yaralanırken, araya diğer apartman sakinleri girdi.



"SALDIRINCA BİZ DE MÜDAHALE ETTİK"



Olayın görgü tanıklarından olan ve Baltacı'yı sakinleştirerek dışarı çıkaran apartman sakini İbrahim Saygılı (62), "Yaşananlardan sonra apartman görevlisi Maşallah Baltacı'nın sitede kalması ve hizmet vermeye devam etmesi, çok riskli. Daha sonra neler yapacağının garantisi yok. Olağan bir site toplantısıydı ama site görevlisi kişi, bir anda Aysun Hanım'a saldırdı. Konu da kendisini direkt ilgilendirmiyordu. Dolaylı bir şekilde sitenin ekonomik durumuyla ilgili konular konuşuluyordu. Aysun Hanım'a saldırınca biz de müdahale ettik ve kendisini dışarı çıkardık. Apartman görevlisi Baltacı, bu esnada 'Ya sen ya ben' diyerek tehdit ve küfürler savurup, duruyordu. Şu ana kadar yönetim olarak bir şey yapılmadı. Herhangi bir şey yapılmadığı gibi yönetime yeni seçilen kişilerden biri çekildi. Şu an bir yönetim bir boşluğu da var" diye konuştu.



ŞİDDETE PANKARTLI TEPKİ



Öte yandan sesini duyurmak isteyen Aysun Bodur, oturduğu daireye 'Burası, Ekin Sitesi. 19 yıldır burada yaşayan kadın site sakiniyim. 17 Mart 2024 akşamı site toplantısında emekli olan site görevlimiz için yeni çalışma alternatiflerini anlatırken, site görevlimiz tarafından küfürle hakarete uğradım, sandalye ile darbedildim. 'Ya sen ya ben' diyerek tehdit edildim. Site yönetimi, bu konuyla ilgili İş Yasası'nı halen uygulamamış. Site yönetimi, bu kişinin işine son vermeyerek şiddeti meşrulaştırmış, ortak olmuştur' yazılı pankart astı.