Arabuluculuk Sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM saat ve süre bilgilerini paylaştı

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık Pazar günü 15 ilde, toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla yapılacak. Sınavda emniyet dahil 6 bin 106 görevli yer alacak, 107 bina ve 1871 salonda düzenlenecek sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.



Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.



Sınava girerken adayın yanında bulundurması gereken belgeler



• Sınava giriş belgesi



• Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı türkiye cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı



Bunların dışında;



• Sürücü belgesi,

• Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi Olarak kabul edilmeyecektir.

