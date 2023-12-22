Arazi aracı ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 5 yaralı

Kaza, Aksaray-Gücünkaya köyü yolu Mamasın Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Mamasın Barajı istikametine seyreden Muharrem K. (19) idaresindeki otomobil, Gücünkaya istikametinden Aksaray istikametine seyreden Yusuf Ç. (33) yönetimindeki arazi aracı ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, hurdaya dönen araçlarda Muharrem K., Mustafa S. (19), Ramazan D. (18), Erhan K. (16) ve Mustafa K. (18) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ayakta tomografi çekinmeye giden Mustafa S., görüntü alan gazeteciye "Çek çek sağlamız" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Aksaray
- Kaza