Arazi aracı ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ayakta tomografi çekinmeye giden Mustafa S., görüntü alan gazeteciye "Çek çek sağlamız" dedi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.