Ardahan’da eğitime kar engeli: Posof-Ardahan karayolu ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

EĞİTİME ARA VERİLDİ



Ardahan Valiliği ise il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.



Engelli personelin de izinli olduğunun belirtildiği açıklamada, “Ardahan ilimiz genelinde 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeline bir gün idari izin verilmiştir.” denildi.



Ardahan ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar ise şöyle ölçüldü:



Merkez -7.0, Damal -7.4, Göle -10.6, Hanak -6.7, Posof -3.8, Çıldır -8.8.