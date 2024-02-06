Ardahan’da eğitime kar engeli: Posof-Ardahan karayolu ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle 49 köy ile Posof-Ardahan karayolu, ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda kalırken, Ardahan Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Ardahan’da eğitime kar engeli: Posof-Ardahan karayolu ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı
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’ın Posof ilçesinde gece saatlerinde başlayıp, sabah etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Posof-Ardahan karayolu ile 49 köy yolu ulaşıma kapandı; çok sayıda araç yolda kaldı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede Karayolları ile İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Ardahan’da eğitime kar engeli: Posof-Ardahan karayolu ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı - 1

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ardahan Valiliği ise il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.

Engelli personelin de izinli olduğunun belirtildiği açıklamada, “Ardahan ilimiz genelinde 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeline bir gün idari izin verilmiştir.” denildi.

Ardahan ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar ise şöyle ölçüldü:

Merkez -7.0, Damal -7.4, Göle -10.6, Hanak -6.7, Posof -3.8, Çıldır -8.8.

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