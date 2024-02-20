Arnavutluk Başbakanı Türkiye'de

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Erdoğan ve Rama'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando, İstiklal Marşı ile Arnavutluk ulusal marşını çaldı.
Arnavutluk Başbakanı Rama'nın tören kıtasını selamlamasının ardından Erdoğan ve Rama başkanlığındaki, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.
Erdoğan ve Rama, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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