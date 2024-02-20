Arnavutluk Başbakanı Türkiye'de

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın tören kıtasını selamlamasının ardından Erdoğan ve Rama başkanlığındaki, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.



Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.



Erdoğan ve Rama, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.