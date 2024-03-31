Artvin Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Artvin Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Artvin Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı.
Bilgehan Erdem 6 bin 467, AK Parti adayı Mehmet Kocatepe 6 bin 209 oy aldı
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Artvin İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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Artvin ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Ardanuç Seçim Sonuçları
Arhavi Seçim Sonuçları
Borçka Seçim Sonuçları
Hopa Seçim Sonuçları
Kemalpaşa Seçim Sonuçları
Murgul Seçim Sonuçları
Şavşat Seçim Sonuçları
Yusufeli Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Artvin Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Mehmet Kocatepe Seçim Sonuçları
Demirhan Elçin Seçim Sonuçları
Atakan Özbayrak Seçim Sonuçları
Ümit Koçak Seçim Sonuçları
Cihan Demirci Seçim Sonuçları
Levent Serhan Seçim Sonuçları
Gökhan Aktan Seçim Sonuçları
Efkan Duman Seçim Sonuçları
Nuri Keskin Seçim Sonuçları
Bilgehan Erdem Seçim Sonuçları
Okan Kurt Seçim Sonuçları
Başak Bayram Seçim Sonuçları
Ümit Er Seçim Sonuçları
Akif Akyıldız Seçim Sonuçları
Fırat Büyük Seçim Sonuçları
Gültekin Soydan Seçim Sonuçları
Aynur Şahin Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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