Artvin Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Artvin Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Artvin Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı.



Bilgehan Erdem 6 bin 467, AK Parti adayı Mehmet Kocatepe 6 bin 209 oy aldı

31 Mart 2024 Artvin seçim sonuçları, Artvin ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Artvin seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Artvin yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Artvin İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 Artvin seçim sonuçları, Artvin ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Artvin YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.