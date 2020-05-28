Askerlik terhis işlemleri ne zaman başlıyor? (2020 askerlik yeri sorgulama)

Corona virüs önlemleri kapsamında ertelen askerlik ve terhis işlemleri işlemleri yeniden başlıyor. Peki, Er ve erbaşların, bedellilerin, yedek subay ve astsubay adaylarının askerlik yerleri ve celp tarihleri saat kaçta açıklanacak?

Milli Savunma Bakanı Akar, "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ



Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.



Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.



Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

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Bakan Akar, NTV ekranında, bedelli askerlik, terhis işlemleri hakkında bilgi vermişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak" dedi.



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