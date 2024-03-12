Ataşehir'de cip markete girdi: 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Adem Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, aracını park eden Fazlı Yüksel (64) markette alışveriş yaptıktan sonra aracına binerek hareket ettirdi. Geri manevra yapmak isterken, vitesleri karıştırınca kontrolden çıkan cip, kaldırımı aşarak markete girdi.

O sırada kaldırımda yürüyen iki kişi hafif aralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Polis ekipleri cip sürücüsü, Fazlı Yüksel'i ifadesi alınması için polis merkezine götürdü.