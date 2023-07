İstanbul’un Avcılar ilçesinde 5 Ekim 2021 günü, Yasemin Uzunçelebi'nin başından aşağı kimyasal madde dökerek yüzündeki organların erimesine sebep olan ve yatağa mahkum eden Mehmet Yıldız’ın yargılanmasına devam edildi.



Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Mehmet Yıldız bulunduğu cezaevinden getirilirken Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Nazik Uzunçelebi ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada annesi tarafından bakılan Yasemin Uzunçelebi'nin Bartın Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından muayene edildiği ve ön rapor hazırlandığı belirtildi.



Raporda, yapılan muayenede Yasemin Uzunçelebi'nin sol gözünü olaya bağlı kaybettiği, sağ gözünün bulanık gördüğünü, nesneleri gözüne yaklaştırdığında görebildiği ifade edilirken uzun mesafe olmamak şartıyla yürüyebildiği, yemeğini ağzını açamadığı için tek başına yiyemediği, yatarak yemek yiyebildiği anlatıldı.



Ayrıca ağız ve burnundan nefes alamadığı için trakeostomi açıldığı 3 ayda bir bunun değiştirilmesi gerektiği kulaklarının da az işittiği ifade edildi.



Yapılan fiziki muayenede ise Uzunçelebi'nin, tüm yüzde, boyunda, göğüs üst kısımda, her iki meme üst kısımlarda, sırt üst kısımda, sağ ve sol kol, sağ ve sol ön kol, sağ ve sol elde yanığa bağlı yaygın izler olduğu belirtildi.



Yüzün yanığa bağlı ileri derecede değişmiş olduğu da görülürken sol göz küresinin, göz kapaklarının ve her iki kaşın mevcut olmadığı, saçlı deride yanık alanlarda saç olmadığına yer verildi.



Üst dudağın kısmen mevcut olduğunun görüldüğü muayenede ağız açıklığının kısıtlı olduğu, tam kapatamadığı sol kulak kepçesinin mevcut olmadığı, sağ kulak kepçesinin kısmen mevcut olduğu anlatıldı.



Sağ omuz ekleminin hareketlerinin kısıtlı, sağ dirsek hareketlerinin de ileri derecede kısıtlı, her iki elini kısmen kapatabildiği, tek çizgide yürüyemediği, konuşulanları yüksek sesle söylendiğinde duyabildiği kaydedildi.



Ayrıca Bartın Devlet Hastanesinin hazırladığı raporda da Uzunçelebi'nin yanan kısımlarının vücut yüzey alanının yaklaşık yüzde yirmisini oluşturduğu, başka birine tam bağımlı durumda olduğu ve engel oranının yüzde 95 olduğu belirtildi.



Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.