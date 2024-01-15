Avcılar'daki kimyasal dehşette karar çıktı

"YANDIĞINI FARK EDİNCE PEÇETEYLE YÜZÜNÜ SİLMEYE ÇALIŞTIM"



Duruşmada son sözü sorulan Mehmet Yıldız, "Yasemin zaten pavyonlarda çalışıyordu. Ben maddi ve manevi her zaman yanında olmaya çalışıyordum. Ben ona neredeyse düzenli olarak 40 bin, 50 bin TL gibi yüksek miktarlarda para gönderiyordum. Yasemin beni Ali Rıza Kurun diye birine tehdit ettirdi, benim ev adresimi vermiş. Olay günü Yasemin'le Ali Rıza'nın uygunsuz fotoğraflarını gördüm. Yasemin'e sorduğumda bana benim engelli biri olduğumu ve artık paramın kalamadığını söyledi. Bana çakmak fırlattı, saldırdı. Ben de kapının yanındaki kombinin altında duran içinde su olduğunu sandığım tası fırlattım. İçinde yanıcı madde olduğunu bilmiyordum. Yasemin'in yandığını fark ettikten sonra peçeteyle yüzünü silmeye çalıştım. Sandalyeye oturtup elini yüzünü yıkamaya çalıştım. Sonra da panik olup çıktım. Ambulansı aradım. Pişmanım beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum"dedi.

