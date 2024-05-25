Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. Yarın için Aydın hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 28 Mayıs 2024 Salı Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
30/
17
Yarın
28/
17
Salı
31/
18
Çarşamba
31/
17
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