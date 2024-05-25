Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. Yarın için Aydın hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 28 Mayıs 2024 Salı Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.