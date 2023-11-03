Aydın'da TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Ahmet Akgül (31) idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Mergen Çayı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen TIR ile çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan Akgül, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.



Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Akgül'ün cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

