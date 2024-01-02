Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında lastik botta göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" ve "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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