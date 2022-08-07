Bağcılar'da 8'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ailesiyle Çorlu'da yaşayan A.M.S., teyzesinin nişanı için İstanbul Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'ne geldi.

Pazar günü yapılacak nişan için hazırlıklar devam ederken, A.M.S. balkona çıkarak oynamaya başladı. O sırada evde oturan anne, balkondaki kızını fark etmedi.

A.M.S., balkondaki sandalyelerin üzerine çıktı bir süre de burada oynadı. Sandalyenin üzerine çıkan A.M.S., 8. kattaki evin balkondan bahçe zeminine düştü.

Sesi duyarak balkona çıkan aile yerde hareketsiz yatan A.M.S.'yi görünce bahçeye koştu. Annesinin çığlıkları üzerine sitede oturanlar da dışarı çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan A.M.S.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.M.S.'nin cenazesi memleketi Çorlu'da toprağa verildi.



Olaydan sonra yaşananlara tanık olan esnaf Murat Koç, "Çocuk balkona çıkıyor. Balkonda misafirlerden kalan sandalye ve tabureler varmış. Onun üzerine çıkıp aşağıya düşüyor" dedi.