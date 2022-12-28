Bahçeli'den CHP'ye Karadeniz doğalgazı tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'de keşfedilen yeni doğalgaz rezervine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yaptığı açıklamayla, Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunun 3 bin 23 metre derinliğinde 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfedildiğinin öğrenildiğini belirten Bahçeli, bu gelişmeden sevinç duyduklarını vurguladı.



Böylelikle Karadeniz'de keşfi yapılan toplam rezerv miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığının netleştiğine dikkat çeken MHP lideri Bahçeli, şunları ifade etti:



"Bu rezervin ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğu ifade edilmiştir. Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de enerji alanında muazzam fetihler yapmaktadır. Dünyada pek çok ülke artan maliyetler kapsamında enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye bu alanda gücüne güç katmaktadır. Türkiye'miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir. Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır. Ülkemiz 7 uluslararası boru hattıyla ve 2 yer altı depolama tesisinin yanında keşfedilen doğalgaz miktarıyla enerjide mukayeseli ve müstesna bir üstünlük safhasına emin adımlarla ilerlemektedir. İstikbal Türkiye'nindir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır.



Ancak yine kötümserler fitne silahlarını çekerek sipere yatmışlardır. Yine ülkesine ters bakan gafiller yalan çarkını döndürmeye başlamışlardır. Edep fukaraları Türkiye'nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir."

CHP'YE TEPKİ

MHP lideri Bahçeli, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz için "Bu yalana gerçekten inanan var mı?" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a da tepki gösterdi.



Bahçeli, "CHP'nin bir Grup Başkanvekili, doğalgaz keşfiyle ilgili demiş ki: 'Bu yalana inanan var mı?' Halbuki yalancı kendisidir" dedi.

''EVLERİNDE DOĞALGAZ KESİLSİN''

Doğalgaz keşfine inanmayanların, bundan istifade etmemesi gerektiğini de savunan Bahçeli, "Evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır" ifadelerini kullandı.



Bahçeli, "Doğalgaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır. Bakalım gaz mı yalan soğuk mu yaman?" mesajını da paylaştı.