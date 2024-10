Bahçeli'den Sinan Ateş davasına ilişkin açıklama: Yargının kararına saygı duyarız

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sonuçlanan Sinan Ateş davasına ilişkin ilk kez konuştu.

Bahçeli, davanın Türk yargı unsurlarıyla devam ettiğini belirtip "MHP ve Ülkü Ocakları'nın sorgulanması, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma için gayret gösteren bakış açılarını da kınadığımı söylemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Türk adaletinde bunların olmaması gerektiğini de vurguladı.

"MHP'nin sorgulanmasına katkı sağlayacak davranışlarda bulunmuşlardır." ifadelerini kullanan MHP lideri, "Her davada her konuda başta Osman Kavala vs. olmak üzere adalet iddiasında bulunanlar, ne olduğu henüz açıklanmamış mahkeme sürecinde televizyon ve kadrolarla MHP'yi sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir değildir. Ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Üzücü bir davranıştır." dedi.

MECLİS'TE NORMALLEŞME GÖRÜNTÜLERİ



Bahçeli, 1 Ekim'de Meclis'in açılış resepsiyonundaki normalleşme görüntülerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına desteklerini gösterdiklerini sözlerine ekleyen Bahçeli, "Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir." dedi.

Bu durumun insani görev olduğunu da sözlerine ekleyen Bahçeli, "Başka anlamlar çıkarılmamalıdır. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur." diye konuştu.

MECLİS'TE İSRAİL OTURUMU

Salı günü İsrail oturumu için toplanacak TBMM'nin aldığı karar ilişkin de "Yerinde bir karar" diyen Bahçeli, " Soykırımın yaşandığı dönemde TBMM'de değerli milletvekillerine ilgili bakanların vereceği bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmak kanaatimce hayırlı olacaktır." dedi.

SİNAN ATEŞ DAVASININ KARARLARI

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada Tetikçi Eray Özyağcı ve azmettiriciler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Toplam 11 sanığa hapis cezası verilirken 5 kişi ise beraat etti. 6 kişiye ise tahliye kararı uygulandı.