"Bahçeye giren tavuk" cinayetinde 3 sanığa 15’er yıl hapis

"BANA HERKES KATİL OLARAK BAKIYOR BEN BÖYLE BİRİ DEĞİLİM"



Sanık Ömer Eren Demir, 20 aydır suçsuz yere cezaevinde yattığını öne sürerek "Ben görmedim ancak gerek nezarethanede de yaptığımız konuşmalardan gerekse sonrasındaki mektuplaşmalarımızdan maktulü bıçaklayanın Yusuf Mert olduğunu biliyorum. Ben bu olaya karışmadım. Ben o gün sadece arkadaşımın yanında olmak için oraya gittim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Sanıklardan İlyas Malkoç ise “Böyle bir şey olmasını istemedim. Benim tek amacım ailemi korumaktı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.” dedi.



Yusuf Mert Malkoç da “Bir can aldım ancak kendimi ve ailemi korumak için hareket ettim. Ancak bunu kasten yapmadım. Ben bir katil, cani değilim. Ben elimden geldiğince polisten yardım istedim. Ailem karşı taraftan korkusundan katılamadılar. Ailem katılsa belki kendimi daha iyi ifade etmiş olabilirdim. Bana herkes katil olarak bakıyor ancak ben böyle biri değilim. Beraatimi talep ediyorum.” diye konuştu.



İNDİRİMLİ 15'ER YIL HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İlyas Malkoç ve kardeşi Yusuf Mert Malkoç ile Ömer Eren Demir’i müebbet hapse çarptırdı.

Ancak mahkeme, haksız tahrik ve sanıklara verilecek cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak cezayı 15’er yıla indirdi.