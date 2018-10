İlişkili Haberler Çocuklardan sokak hayvanları için destek

Malatya'nın çeşitli noktalarında şubesi bulunan ve işletmeciliği Erkan Akdaş tarafından yapılan kuaförlerde, yönetim ve personelin aldığı karar doğrultusunda toplanan bahşişlerle, sokak hayvanlarına mama alınmaya başlandı.



Bahşiş dışında işletme de kendi bütçesinden su ve mama kapları alıp kentin çeşitli yerlerine yerleştirerek, sokak hayvanlarının daha kolay yiyeceğe ulaşması için çaba sarf ediyor.



Kuaförlüğün yanı sıra kozmetik ürünlerini de 81 ildeki bayilerine dağıtan işletme aynı zamanda ürün sattığı iş yerlerine sokak hayvanları için 2 poşet mama almalarını, iş yerlerinin önüne koymalarını, masrafını da dağıttığı ürünlerin fiyatından düşmelerini istiyor.

"SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZ"



İşletme sahibi Erkan Akdaş, sosyal sorumluluk projelerine her zaman ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.



Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla da yaklaşık 15 gün önce bir çalışma başlattıklarını belirten Akdaş, "sokaktaki dostlarımız" diye bahsettiği hayvanlar için kampanya başlattıklarını anlattı.



Erkan Akdaş, işletme olarak bir toplantı yaptıklarını aktararak, "Personelimiz bahşişleri biz de kendi öz bütçemizle sokak hayvanlarına bu desteği yapalım istedik. Türkiye'nin her yerinde bulunan bayilerimize de kedi köpek mamaları ve beslenme kaplarını hediye ettik ve şehrin belirli bölgelerine beslenme kaplarının dağıtımını yaptık. Proje şu an güzel gidiyor, personelimiz ve müşterilerimiz destek veriyor" dedi.



Akdaş, iş yerinde 23 personelin görev yaptığını ve bahşişlerle mama alınmasına kimsenin itiraz etmediğini, müşterilerin desteğiyle alınan mamaların her gün belli saatlerde beslenme kaplarına yine çalışanlar tarafından konulduğunu söyledi.



Akdaş, hava şartları el verdiği müddetçe çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"BAHŞİŞLERİN HAYVANLAR İÇİN KULLANILMASINI İSTEDİK"



İş yerinde kasiyer olarak görev yapan Şafak Yıldırım ise, işverenin bir toplantı düzenlediğini ve çalışma hakkında bilgi verdiğini anlattı.



Ara ara sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:



"Ekip olarak çalışmaya destek verdik. Ekip olarak tüm bahşişlerin hayvanlar için kullanılmasını istedik. Mamalarını değiştiriyoruz, elimizden geleni yapıyoruz onlar için. Konuyu müşterilerimizle paylaşıyoruz ve destek beklediğimizi söylüyoruz"



"BÖYLE PROJELERİN ARTMASI GEREKİYOR"



Müşterilerden Sibel Kılıç da, böyle bir projenin hayata geçmesinden dolayı çok sevindiklerini söyledi.



Hayvanların da bir can taşıdığına hatırlatan Kılıç, şöyle konuştu:



"Hayvanların korunması, beslenmesi çok güzel bir şey. Buna katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bence böyle projelerin artması gerekiyor. Eğer bu artarsa sokak hayvanlarının en azından daha sağlıklı bir yaşam süreceğini düşünüyorum. Bu sayede bizler de daha mutlu ve huzurlu olacağız"