Bakan Akar'dan Barış Pınarı açıklaması: Günde 10-15 taciz var

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir açıklama geldi.

145 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge sağlandığını hatırlatan Akar, "Harekat bölgesinin doğusundan ve batısından tacizler geliyor. Günde 10-15 taciz gerçekleşiyor" dedi.

Soçi'de varılan mutabakat doğrultusunda tacizlerin önlenmesi için Ruslarla temas halinde olduklarını söyleyen Akar, harekata ilişkin son bilgileri şöyle sıraladı:

"4 bin 219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1168 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız ancak sınırlarımızda terör koridoru oluşmasına izin vermeyiz.



Bakan, kimyasal silah iddialarını da net bir dille yalanlayarak "Kimyasal silah iddialarinin aslı astarı yoktur. TSK envanterinde ne kimyasal silah ne bunların atma vasıtası vardır" ifadelerini kullandı.

PENÇE HAREKATLARINDA 158 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatlarına ilişkin bilgi de veren Akar, "Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" dedi.



Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



- Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın çiğnenmesine de asla izin vermeyiz.



- (KKTC bayrağının yakılması) En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağının adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacak



- TSK, alçak/orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacak



- "FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan tarihinden 150'si general, 8 bin 413'ü subay, 7 bin 612 astsubay olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edildi"



- "FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden uzaklaştırıldı, 909 emekli personelin rütbeleri geri alındı.