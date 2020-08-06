Bakan Koca'dan "Covid abartılıyor" diyenlere tepki

Corona virüs salgınında yeni vaka sayıları yeniden binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgın konusunda vatandaşları sorumlu davranmaya davet etti. Koca, Twitter hesabından salgına ilişkin bir açıklama yaptı.



"Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı" diyen Koca, şunları kaydetti:



"Sorumluluk almaya davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, Covid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli."



BAĞCILAR'DA 'CORONA' PARTİSİ

