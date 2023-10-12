Bakan Tunç: Yeni anayasaya ihtiyaç var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.



Tunç'un gündeminde yeni anayasa tartışmaları vardı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI



"Herkes; demokratik, sivil, kuşatıcı, özgürlükçü, temel hak ve özgürlükleri öne alan bir anayasa yapımı sürecinde mutabık." diyen Bakan Tunç, "Hepimiz mutabıksak o zaman gelin oturalım. TBMM’de de siyasi partilerle görüşmeler de başladı." dedi.

"Anayasamızda özellikle vesayetçi ruhu kaldırmaya yönelik çok önemli reformlar yaptık." ifadelerini kullanan Tunç anayasanın mutlaka demokratik, sivil bir anayasaya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Tunç, "28. yasama döneminde büyük bir uzlaşma sağlanır ve toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak, bir uzlaşma zemini sağlanırsa milletimize olan borcumuzu da yerine getiririz." dedi.

"ÇÖZÜM OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"



Hükümetleri döneminde 21 yıldır devam eden güven ve istikrar ortamını sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:



"Türkiye Yüzyılını, adaletin de yüzyılı yapacak, demokratik reformlarımızı taçlandıracak, vesayetçi anlayışı tümüyle tarihe gömecek, yeni, demokratik, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir Anayasayı siz değerli bilim insanlarımızın, üniversitelerimizin katkılarıyla yapacağız. Siz kıymetli hocalarımızın da katkılarıyla hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, adalete güveni en üst noktalara çıkaracağız. Türkiye Yüzyılının, adaletin de yüzyılı, haklının da yüzyılı olması için gece gündüz çalışacağız. Dünyada da adaleti savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası sistemin insanlığın sorunlarına çözüm olmadığını görüyoruz."



Mevcut Anayasanın darbecilerce yazıldığını ve defalarca değiştirildiğini belirten Tunç, tüm kesimlerin üzerinde uzlaştığı, demokratik, sivil, kuşatıcı, özgürlükçü bir Anayasa yapılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.



Tunç, "Şimdi artık Türkiye Yüzyılına girdik. Cumhuriyetimizin yüz yıllık bir kazanımız, köklü tecrübelerimiz var. Şimdi cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına girerken yeni, demokratik sivil bir anayasayı inşallah yaparız." dedi.