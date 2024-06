Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı sonu mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve veliler için mesaj yayımladı.



Mesajında, öğrencilerin önlerinde hem dinlenmek hem de kişisel ve akademik becerilerini geliştirmek için yaz tatilinin olduğunu belirten Tekin, onlardan sinemadan tiyatroya, şiirden tarihe, dergilerden gazetelere uzanan geniş bir yelpazede Türkçenin zenginliklerini keşfetmelerini istedi.



Öğrencilere, bu yaz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli yaklaşımını temsil eden ve ilk defa uygulanacak zanaat atölyelerinde yeni beceriler kazanmalarını tavsiye eden Tekin, şu ifadeleri kullandı:



"Destekleme ve yetiştirme kurslarımızın da açık olduğunu hatırlatmak isterim. Bu kurslara katılarak hem eksiklerinizi giderebilir hem de yeni bilgi ve becerilerle donanabilirsiniz. Ayrıca yaz tatiline özel hazırladığımız zengin içerikli etkinlik kitaplarımızdan mutlaka yararlanın. Bu kitaplar, bilginizi artırarak yeni ufuklar açacak ve tatilinizi daha verimli hale getirecektir. Eğitimde sağladığımız desteklerle, her birinizin kendine özgü potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını arzuluyoruz."



Tekin, öğrencilerden yaz tatilinde, okuma ve yazmayı gündelik rutinlerinin bir parçası haline getirmelerini isteyerek, şunları kaydetti:



Bu süreç, sadece bilgi edinmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kişisel ve toplumsal sorumluluklarınızı da pekiştirir. Zekanızın ve azminizin teriyle, okuma ve yazmanın büyülü rüzgarına kapılarak geleceğinizi şekillendiriyorsunuz. Ancak okumanın bir yönü, anlamı ve hedefi olmalıdır. İnsan kendini geliştirmek, yetkinleştirmek ve başkalarına ışık saçmak için okumalıdır.



Her yaz tatilinde olduğu gibi bu yaz da şehirlerimizi ve kültürlerini keşfedin. Şehirler adım adım, sokak sokak, bina bina, insan insan kendini açar. Gezilerinizde yeni hikayelerle tanışın. Bir insana, bir kalbe dokunmaya çalışın, bir tek kelime etmeden bile bir kalbe dokunmanın mümkün olduğunu unutmayın. Ülkemizin zengin tarihini ve kültürünü yansıtan müzeleri, ören yerlerini ve tarihi mekanları ziyaret ederek bilgilerinizi pekiştirin. Umarım, kendinizi geliştirerek, yeni ilgi alanları keşfederek ve bilgilerinizi artırarak yeni döneme hazırlanırsınız."



ÖĞRETMEN ODASI BULUŞMALARI DEVAM EDECEK



Bakan Tekin, sınıfın içinden başlayarak dünyanın geniş kesimlerine yayılan bir medeniyet anlayışı için kendinden beklenen rolü büyük bir çaba, inanç, bilgi ve samimiyetle gerçekleştiren tüm öğretmenlerin misyonunu besleyecek ve daha çok öne çıkarmasını sağlayacak çalışmalara devam edeceklerini de vurguladı.



Geçen yıl boyunca "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na gösterdikleri ilgi ve aktif katılımdan dolayı öğretmenlere teşekkür eden Tekin, yeni eğitim öğretim yılında da bu buluşmaların ve istişarelerin aynı kararlılık ve verimlilikle devam edeceğini anlattı.



"KÖTÜ KARNE DÜZELTİLEBİLİR"



Tekin, çocukların eğitim yolculuğunda velilerin rolü ve desteğinin çok kıymetli olduğuna da dikkati çekti.



Velilerin doğru rehberlikle çocuklarının potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabileceğine işaret eden Tekin, şöyle devam etti:



"Onların eğitimine duyduğunuz ilgi ve gösterdiğiniz çaba, gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Eğitimde asıl olan gözlemdir. Çocuklar, çevrelerinde gördüklerini özümseyerek öğrenirler. Bu yüzden, çocuklarımıza sürekli zorluklarla dolu yollar sunmak yerine, onlara keşfetmeleri için güvenli ve teşvik edici bir ortam sağlamak zorundayız. Bir ebeveyn kendini geliştirmezse, çocuklarını doğru yönlendirme kabiliyeti sınırlı kalır."



Çocukların kitaplarla kurdukları bağın güçlendirilmesi, bilgiye ve öğrenmeye yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, şu ifadelere yer verdi:



"Eğlence, televizyon izlemek, dizi takip etmek veya sosyal medyada vakit geçirmekten ibaret olmamalıdır. Bilgi ve kitaplara dayalı, zihin açıcı aktivitelerle zenginleştirilmelidir. Çocuklarımıza öğrenme süreçlerinde hem teorik bilgileri hem de ahlaki değerleri nasıl başarıyla entegre edebileceğinizi planlamak, onların hem akademik hem de kişisel olarak dengeli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Ebeveyn olarak kendi öğrenme ve gelişim sürecinize önem vermek, çocuklarınıza sağlam bir örnek olmanın temelidir.



Ayrıca kötü bir karne her zaman düzeltilebilir ancak çocuklarımızın kişiliğine verilen zarar onarılamaz. Karne, çocuklarımızın gayret ve çabalarının sadece bir özetidir, başarılarının veya yeteneklerinin nihai göstergesi değildir. Karneleri, çocuklarımızı suçlamak veya yargılamak için değil, onları daha iyi yönlendirmek ve desteklemek için kullanmalıyız. Unutmayın, çocuğunuzun getirdiği karne, en az dört kişinin karnesidir: Anne, baba, öğretmen ve öğrenci. Çocuklarımızın gelecek planlamasında okullar ve öğretmenler kadar ailelerin ve ebeveynlerin de önemli bir katkısı olduğunu lütfen göz ardı etmeyelim. Bu bilinçle hareket ederek, hep birlikte onların potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarabilir ve onları güçlü bir geleceğe hazırlayabiliriz."