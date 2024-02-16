Balıkesir'de tavuk çiftliğinde yangın: 11 bin civciv telef oldu

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 11 bin civciv telef oldu.

Balıkesir'de tavuk çiftliğinde yangın: 11 bin civciv telef oldu

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'de Osman Özgür Alaca'ya ait çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 11 bin civciv telef oldu, yangın sonucu çiftlikte hasar oluştu.

Çiftliğin sahibi Osman Özgür Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etlik piliç işletmeciliği yaptığını söyledi.

Alaca, "İtfaiye ekipleri yangının elektrikten kaynaklandığını söyledi. İçeride 11 bin civciv vardı. Hayvanlarımız telef oldu." dedi.

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