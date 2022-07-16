Balkondan çarşafla alt kata inmeye çalışırken 10. kattan düşüp öldü

Antalya'da balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştüğü öne sürülen genç kadın öldü.



İddiaya göre, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitede ablasıyla yaşayan Derya T. (21), ablasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından ablası genç kadını eve kilitleyerek dışarı çıktı.

Evden çıkmak isteyen Derya T, birbirine bağladığı çarşaflarla alt kattaki daireye inmeye çalışırken aşağı düştü.



Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 10. kattan düşen Derya T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Cenaze, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.