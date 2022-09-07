Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu

Olay, kent merkezindeki Zafer Caddesi Kızılkanat İş Merkezi önünde meydana geldi. İş yerinden çıkıp, bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü.



Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu. Çevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu. Bazı kişiler, banknotları yerden ve havada savrulurken toplarken, bazıları da uçmasın, diye üzerine bastı. Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi. Paraların toplanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.