Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu

Kırıkkale'de, bankaya giden kişinin elinden düşürmesiyle rüzgarda savrulan 8 bin TL'lik banknotlar, çevredekiler tarafından toplanıp, sahibine teslim edildi. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haberler - DHA 07.09.2022 - 17:47

Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu

Olay, kent merkezindeki Zafer Caddesi Kızılkanat İş Merkezi önünde meydana geldi. İş yerinden çıkıp, bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü.

Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu - 1

Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu. Çevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu. Bazı kişiler, banknotları yerden ve havada savrulurken toplarken, bazıları da uçmasın, diye üzerine bastı. Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi. Paraların toplanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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