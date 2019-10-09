Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı. PKK, YPG ve DAEŞ terör hedeflerine yönelik harekatın adı Barış Pınarı Harekatı...

Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" ifadelerini kullandı. HABERE GİT

Harekat TSK'ya ait obüs ve roketatarların, Suriye'nin Resulayn kentindeki YPG mevzilerini vurmasıyla başladı. Ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Harekat kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri ateş altına alındı. Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı.

KARA HAREKATI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.



Suriye sınır hattında bulunan beton blokların bir bölümünün kaldırılmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale'den Tel Abyad yönüne hareket etti.

181 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

F-16'LAR 30 KİLOMETRE DERİNE İNDİ



Savaş uçakları da 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.



Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köylerdeki terörist unsurlar vuruldu. Teröristlerin F-16'ların görüşünü engellemek yaktığı lastikler nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.



Pentagon Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını duyurmuştu. Bu Suriye hava sahasının Türk uçaklarına yasaklandığı şekilde yorumlanmıştı. Harekatta hava kuvvetlerinin kullanılıp kullanılmayacağı şimdi merak konusuydu.

MSB'DEN AÇIKLAMA: SAAT 16.00'DA BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Sınır bölgesine konuşlandırılan iki fırtına obüsü fotoğrafının da yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır."

SADECE TERÖRİSTLER HEDEF



Ardından bir açıklama daha geldi. Açıklamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi bu harekatta da sadece teröristlerin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Harekaat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraf (İki fırtına obüsü atış yaparken)

HAVA HAREKETLİLİĞİ



Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde de hava hareketliliği yaşanıyor. Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor. Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hava hareketliliği yaşanıyor. Bazı Türk savaş uçakları üsse iniş yaparken, bazıları da pistte hazır bekliyor. Öte yandan askeri kargo uçakları ve tanker uçaklarının da üsse geliş ile gidişleri sürüyor.



HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ



Harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar harekatın iki ana merkezi olacak. Harekat öncesinde sınır bölgesine büyük çapta sevkiyat yapıldı. Bölgeye Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik sevk edildi. Zırhlı birliklerden de takviye yapıldı.

ERDOĞAN LİDERLERİ ARADI

Harekatın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da kabul ederek bilgi verdi.HABERE GİT

BMGK'YA BİLGİLENDİRME

Harekatla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nda da yoğun bir trafik var. BM Güvenlik Konseyi üyeleri harekatla ilgili bilgilendirilmek üzere bakanlığa çağrıldı.HABERE GİT

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.HABERE GİT

YPG HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

SMO BİRLİKLERİ DE BÖLGEDE



Fırat'ın batısından taşınan Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler de bölgeye taşındı. Sayılarının birkaç bini bulduğu belirtiliyor. Çalışmalar bittikten sonra harekatın icra aşamasına geçilecek.

İŞTE HAREKATTA KULLANILAN SİLAHLAR

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TELEFON



Harekat öncesi yoğun bir telefon diplomasisi yapıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.HABERE GİT

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, "PKK Türkiye'nin düşmanıdır, yıllardır mücadele ediyorlar" açıklamasını yaptı. Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti. Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor. Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya dağılacaktı. Türkler aynı bizim gibi DAEŞ'lilerin serbest kalmasını istemiyorlar" dedi..HABERE GİT

VİDEO: HAREKAT ÖNCESİ SINIR HATTINDAN SON BİLGİLER