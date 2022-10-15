Bartın'daki maden faciasından kıl payı kurtuldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, yaşadıklarını anlattı.

14 yıldır diğer işçilerle aile gibi olduklarını anlatan Kalaycı, eksi 300 kotunda 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını anlattı.

''İKİ DAKİKAYLA KURTULDUM''

Kalaycı, ''İlk çıkanlardanım, son iki dakikayla kurtuldum. Arkadaşlarımız şehit oldular. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Ocaktaydım. Dünya karardı. Ondan sonra iki defa girdim. Sonra sabah 5 sıralarında girdik'' diye konuştu.

14 yıldır Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalıştıklarını, bu sürede de diğer çalışanlarla aile gibi olduklarını söyledi.



''SON GÖREVİMİZİ YAPTIK''



Kalaycı, ''Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. En son görevimizi yaptık. En son 13-14 kişi kalmıştı. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı" diye konuştu.

''BİZİM İÇİN BUNDAN SONRASI ZOR''



14 yıllık maden işçisi Celal Kara da patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını anlattı.



Arkadaşlarını görünce şok olduklarını ifade eden Kara, "Zaten biliyoruz biz yerin altında kelle koltukta. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bu olayın nasıl olduğunu kimse bilmiyor. 14 senedir burada çalışıyorum. Şu anda ocakta kimse kalmadı. Çıkardıklarımızda başta bir iki yaralı vardı. Şu an hastanede 6-7 kişi varmış. Her vardiyada sayı değiştiği için tam sayıyı bilmiyoruz. Bizim için bundan sonra zor olacak. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz" dedi.