Başakşehir'de kuyumcudan 3 milyon liralık soygun

Dün sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, dükkanın kepenklerini uzaktan kumandayla açtı.



Levyeyle kapıyı kırdıktan sonra içeriye giren şüpheliler, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı.



Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı, kepengin kumandayla açılması dolayısıyla kuyumcunun eski çalışanlarının da sorgulanacağı öğrenildi.



SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Kamera kaydında sitenin güvenlik görevlisinin şüphelilere müdahale etmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerde görevlinin zanlıların üzerine yürümesi, kendisine silah doğrultulduğunda copunu sallaması ve daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçması yer alıyor.