Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Batı Akdeniz'de yarın ve salı günü fırtına öngörülüyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz’de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan, salı öğle saatlerinde ise doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınaya karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.