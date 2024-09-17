Bayraktar AKINCI’dan TOLUN IIR ile tam isabet

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu devam ediyor. Bayraktar AKINCI, ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Tam Atım Güdümlü Mühimmat ile yapılan atış testini başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden üç adet TOLUN IIR mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Konya Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne hareket etti. Burada 22 bin feet irtifadan ateşlenen TOLUN, 20 kilometre mesafeden hedef zırhlı personel taşıyıcıyı tam isabetle vurdu. YENİ AKILLI MÜHİMMAT Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN IIR, 80 kilometre atış menziline sahip ve çift yönlü veri bağı ile merkeze görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Bu özellik sayesinde mühimmat, son ana kadar insan yönlendirmesi ile hedefe etkili bir şekilde kilitlenebiliyor.

YÜKSEK BAŞARI



Bayraktar AKINCI TİHA'ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyonu başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Bayraktar AKINCI, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlarla etkinliğini ve caydırıcılığını artırıyor. Şu ana kadar MAM-L, MAM-T, TOLUN, Teber-81 gibi birçok mühimmatla testler başarıyla tamamlandı.



ASELFLIR-500 İLE NOKTA ATIŞ



22 Şubat'ta gerçekleştirilen testte Bayraktar AKINCI, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üzerinde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etmişti.



BAYRAKTAR AKINCI C GÖKYÜZÜNDE



Bayraktar AKINCI C, Şubat ayında 1 saatten fazla süren uçuş testinde toplam 1700 beygir gücündeki motorlarıyla başarılı bir test gerçekleştirdi. AKINCI C, sınıfının en güçlü muharip platformu olmaya aday.



70 BiN UÇUŞ SAATİ



Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 70 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşına ulaştı.



İHRACAT ŞAMPİYONU



Baykar, 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye’de en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. Baykar, 33 ülke ile Bayraktar TB2, 10 ülke ile ise Bayraktar AKINCI TİHA için ihracat anlaşmaları imzaladı.