Bayraktar AKINCI’dan TOLUN IIR ile tam isabet

YÜKSEK BAŞARI



Bayraktar AKINCI TİHA'ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyonu başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Bayraktar AKINCI, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlarla etkinliğini ve caydırıcılığını artırıyor. Şu ana kadar MAM-L, MAM-T, TOLUN, Teber-81 gibi birçok mühimmatla testler başarıyla tamamlandı.



ASELFLIR-500 İLE NOKTA ATIŞ



22 Şubat'ta gerçekleştirilen testte Bayraktar AKINCI, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üzerinde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etmişti.



BAYRAKTAR AKINCI C GÖKYÜZÜNDE



Bayraktar AKINCI C, Şubat ayında 1 saatten fazla süren uçuş testinde toplam 1700 beygir gücündeki motorlarıyla başarılı bir test gerçekleştirdi. AKINCI C, sınıfının en güçlü muharip platformu olmaya aday.



70 BiN UÇUŞ SAATİ



Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 70 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşına ulaştı.



İHRACAT ŞAMPİYONU



Baykar, 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye’de en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. Baykar, 33 ülke ile Bayraktar TB2, 10 ülke ile ise Bayraktar AKINCI TİHA için ihracat anlaşmaları imzaladı.