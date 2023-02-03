Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? (2023 PA bekçilik sınavı tarihi)

2023 bekçi alımı başvurularının tamamlanmasıyla birlikte, bekçilik sınavı tarihi merak ediliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı öncesinde, sınavın ne zaman hangi gün yapılacağı sorgulanıyor. Peki, 2023 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?



2023 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?



Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.



2023 bekçilik sınavı henüz açıklanmadı. Sınav tarihi açıklandığı zaman haberlerimizden öğrenebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER



İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Muğla, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Edirne, Isparta, Tunceli, Iğdır, Yalova, Ardahan, Mardin, Siirt, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Çankırı, Çanakkale, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Bitlis, Erzincan, Kilis