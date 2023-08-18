Beykoz'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Kaza, 00.30 sıralarında Yeni Riva Yolu Kavacık mevkinde meydana geldi.

Polenezköy Riva istikametine ilerleyen B.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Halil Ulukurt Tüneli çıkışındaki yol ayrımında bulunan demir bariyerlere çarparak takla attı.

Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü B.Ç. ile yanında bulunan H.V.Y. çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk ederken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

