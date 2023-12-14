Beykoz'da çatıda yangın: Ekipler müdahale etti

Beykoz'da bir evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı. Dumanların yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Beykoz'da çatıda yangın: Ekipler müdahale etti

Olay, dün saat 23.00 sırlarında İstanbul ilçesi Soğuksu Caddesi üzerinde bir evde yaşandı. İddiaya göre sobadan kaynaklı olarak evin bacasından dumanlar ve alev çıkmaya başladı.

kısa sürede evin çatısına sirayet etti. Evde yaşayan vatandaşlar tarafından ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...