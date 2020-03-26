Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla video konferansla görüştü

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.



Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının corona virüs hakkında yaptıkları sunumla başladı. Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi. Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.



Toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı.



CORONA VİRÜSÜ YENEN TÜRK ANLATTI