Boşanma aşamasındaki eşini vurup rehin aldı

Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşi G.Ö. ile araç içerisinde tartışan T.Ö., daha sonra araçtan inip eşini bacağından silahla vurarak yaraladı.

Zanlı daha sonra kadını rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.