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Boşanma aşamasındaki eşini vurup rehin aldı

Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşini, silahla bacağından vurarak yaraladıktan sonra rehin alan kişi gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşini vurup rehin aldı

'ta boşanma aşamasındaki eşi G.Ö. ile araç içerisinde tartışan T.Ö., daha sonra araçtan inip eşini bacağından silahla vurarak yaraladı.

Zanlı daha sonra kadını rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini vurup rehin aldı - 1

Bir süre rehin alınan G.Ö. polis ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

T.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

G.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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