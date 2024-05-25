Bozdoğan-40 operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice'de bölücü terör örgütüne yönelik Bozdoğan-40 operasyonu gerçekleştirildi. Gri listede 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Bozdoğan-40 operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile terörist arasında sıcak temas sağlandığını aktaran Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım'ın çatışmada etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Çatışmada bir jandarma üsteğmenin yaralandığı bilgisini veren Yerlikaya, askerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, terörist Yıldırım'ın, 8 güvenlik görevlisinin ve 15 sivil vatandaşın şehit edildiği, 8 güvenlik görevlisinin ve 10 sivil vatandaşın yaralandığı 6 ayrı eylemin faillerinden biri olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Operasyonu gerçekleştiren MİT mensupları ile jandarma ve güvenlik korucularını tebrik eden Yerlikaya, " ve onların işbirlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadesini kullandı.

İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: 40 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: 40 şüpheli yakalandı

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...