BUDO'da sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin bugün öğleden sonra ve akşamki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'da sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri'nin () öğleden sonra ve akşam seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca saat 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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