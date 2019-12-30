BUDO'nun tüm seferleri, İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün 07.00-20.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı iptal edildiği belirtildi. 

İDO'DAN İPTALLER

Bu arada İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre;

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

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