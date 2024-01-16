BUDO seferlerine fırtına engeli

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 7'si kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

BUDO seferlerine fırtına engeli

Bursa Deniz Otobüsleri kuvvetli rüzgar nedeniyle 7 seferi iptal etti.

Bursa Deniz Otobüslerinden () yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemedi.

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