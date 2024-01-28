Yangın dün saat 21.45 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Deliklitaş Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Murat Aynur’a(41) ait müstakil evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında evde bulanan Murat Aynur’un annesi Fatmana Evcil (76) vatandaşlar tarafından evden son anda kurtarılırken Murat Aynur ise evin içinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.