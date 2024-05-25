Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 28 Mayıs 2024 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.
Bugün
26/
11
Yarın
25/
10
Salı
26/
11
Çarşamba
26/
12
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