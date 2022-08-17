Bursa'da motosikletten düşen iki kişinin üzerinden araba geçti

Bursa Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndaki alt geçitte motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilen motosikletteki iki kişi yola savruldu.



Aynı istikamette seyreden araç, yerdeki yaralıların üzerinden geçtikten sonra durdu.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

