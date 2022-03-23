    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Bursa'da öğrencilerin oturma düzeniyle ilgili iddiaya soruşturma

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin sınıf oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 11:33

Bursa'da öğrencilerin oturma düzeniyle ilgili iddiaya soruşturma

'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme, soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...