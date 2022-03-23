Bursa'da öğrencilerin oturma düzeniyle ilgili iddiaya soruşturma

Bursa'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme, soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir."