Büyükçekmece'de "baraj" tehlikesi | Akgün: Olası depremde ilçe merkezini denize süpürür

"DENİZE SÜPÜRÜR" UYARISI



Büyük bir deprem sırasında baraj doluluğunun 6,30 kotunda olması halinde Büyükçekmece merkezinin “denize süpürüleceği” öngörüsünü paylaşan Akgün, “Büyük bir depremde bu gövde yarılır ise Büyükçekmece merkezi risk altında. Aşağı yukarı 20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Deniz seviyesindeyiz baraj ise deniz seviyesinden 6 buçuk metre yükseklikte. O kadar basınç ile bir yarılma olursa çok büyük tehlike arz eder. Bununla ilgili raporları sunduk tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.