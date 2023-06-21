Büyükçekmece'de "baraj" tehlikesi | Akgün: Olası depremde ilçe merkezini denize süpürür

İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den “baraj” uyarısı geldi. İlçenin baraj tehdidi altında olduğunu söyleyen Başkan Akgün, 25 bin kişinin risk altında olduğunu belirterek, “Olası büyük bir deprem sırasında baraj dolu olur ise baraj suları merkezi komple denize süpürür.” dedi.

Büyükçekmece'de "baraj" tehlikesi | Akgün: Olası depremde ilçe merkezini denize süpürür

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından gündeme gelen büyük depremi nedeniyle birçok senaryodan bahsedilirken, barajların depreme dayanıklılığı bir kez daha konuşuldu.

Uzmanlar, 1988 yılında faaliyete geçen Gölü ile Marmara Denizi arasında bulunan Büyükçekmece Barajı’nın risk altında olduğu uyarısını yapıyor.

Büyükçekmece'de "baraj" tehlikesi | Akgün: Olası depremde ilçe merkezini denize süpürür - 1

Gövde sistemi ile suların tutulduğu dolgu alanın yeniden elden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2 yıl önce söz konusu alanla ilgili raporlar hazırlandığını ve ilgili yerlere verildiğini çalışmaların ise ihale sürecinde olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Büyükçekmece'de "baraj" tehlikesi | Akgün: Olası depremde ilçe merkezini denize süpürür - 2

“GÖVDEDE YARILMA OLURSA İLÇE MERKEZİ SU ALTINDA KALIR”

Büyükçekmece Gölü’nün ve barajının öneminden bahseden Başkan Akgün, barajın gövdesinin dolgu olduğunu belirterek, “Biz 11 Şubat 2021’de bu barajın gövdesi ile ilgili jeo teknik raporu DSİ, İBB ve ilgili yerlere gönderdik takibini de yapıyoruz. Büyük bir depremde bu gövdede bir yarılma olursa Büyükçekmece merkezin tamamı su altında kalır” uyarısında bulundu.

Büyükçekmece'de "baraj" tehlikesi | Akgün: Olası depremde ilçe merkezini denize süpürür - 3

"DENİZE SÜPÜRÜR" UYARISI

Büyük bir sırasında baraj doluluğunun 6,30 kotunda olması halinde Büyükçekmece merkezinin “denize süpürüleceği” öngörüsünü paylaşan Akgün, “Büyük bir depremde bu gövde yarılır ise Büyükçekmece merkezi risk altında. Aşağı yukarı 20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Deniz seviyesindeyiz baraj ise deniz seviyesinden 6 buçuk metre yükseklikte. O kadar basınç ile bir yarılma olursa çok büyük tehlike arz eder. Bununla ilgili raporları sunduk tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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