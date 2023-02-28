Büyükçekmece'de otomobilin bagajında ceset bulundu

SÜRÜCÜNÜN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Otomobilde yapılan aramada, bagajda erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin S.E'ye ait olduğu tespit edildi.



Araçta bir tabanca ile bıçak bulunurken, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Otomobil, incelemelerin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.