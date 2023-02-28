Büyükçekmece'de otomobilin bagajında ceset bulundu

Büyükçekmece'de bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, şüpheli olarak bildirilen A.B.D'nin kullandığı 16 BT 773 plakalı otomobili Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi'nde durdurdu.
SÜRÜCÜNÜN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Otomobilde yapılan aramada, bagajda erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin S.E'ye ait olduğu tespit edildi.
Araçta bir tabanca ile bıçak bulunurken, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Otomobil, incelemelerin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.