Can Atalay için bekleyiş sürüyor

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararı, 26 Ekim'de Gezi davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.



Avukatları aynı gün Atalay'ın AYM kararı doğrultusunda tahliye edilmesi için başvuruda bulunmuştu.



TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Milletvekili Ahmet Şık'ın da arasında bulunduğu partilliler, İstanbul Adliyesi önüne gelerek mahkemenin kararını beklemeye başladılar.



Atalay'ın hemen tahliye edilmesi gerektiğini belirten Erkan Baş, "Karar verilene kadar burada beklemeye devam edeceğiz." dedi.

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