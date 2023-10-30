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Can Atalay için bekleyiş sürüyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi’nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının henüz uygulanmaması nedeniyle adliyeye geldi. Baş, "Karar verilene kadar adliyede beklemeye devam edeceğiz." dedi.

Can Atalay için bekleyiş sürüyor
Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararı yerel mahkemeye gönderildi

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararı yerel mahkemeye gönderildi

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararı, 26 Ekim'de Gezi davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Avukatları aynı gün Atalay'ın AYM kararı doğrultusunda tahliye edilmesi için başvuruda bulunmuştu.

TİP Genel Başkanı ve Milletvekili Ahmet Şık'ın da arasında bulunduğu partilliler, İstanbul Adliyesi önüne gelerek mahkemenin kararını beklemeye başladılar.

Atalay'ın hemen tahliye edilmesi gerektiğini belirten Erkan Baş, "Karar verilene kadar burada beklemeye devam edeceğiz." dedi.

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