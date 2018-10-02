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Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, 6 Mayıs 2016'da MİT TIR'ları davasının karar arasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava karara bağlandı.
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, azmettiricilikle suçlanan sanıklar Ergün Celep ve Sabri Boyacı'nın beraatine hükmetti.
Mahkeme, silahlı saldırıyı düzenleyen Murat Şahin'in silahla tehdit suçundan beraatine karar verdi.
Şahin'in ''silahla yaralama'' suçunun ise ''teşebbüs'' aşamasında kaldığı gerekçesiyle 4 bin 500 lira adli para cezasına hükmedildi.
Mahkeme ayrıca Şahin’i, ''ruhsatsız silah taşıma'' suçundan iyi hal indirimi ile 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Olay sırasında NTV Muhabiri Yağız Şenkal da yaralanmıştı.
VİDEO: CAN DÜNDAR'A SALDIRI ANI